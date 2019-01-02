Учёные объяснили причину дыхания человека только одной ноздрёй





Хотя большинство людей не знают о такой особенности собственного носа, однако каждый час воздух в лёгкие поступает через одну конкретную ноздрю, а не обе сразу. Носовой цикл у людей имеет определённую периодичность. Так, во время бодрствования активные ноздри чередуются каждые 2 или 3 часа. Ночью во время сна они меняются через 4-5 часов.Просто дыша человеку трудно заметить данный феномен, но во время насморка многие сталкиваются с заложенностью лишь одной ноздри. У некоторых людей носовой цикл нарушен или отсутствует. Это можно связать с патологией перегородки носа или другими дефектами, мешающими нормальной работе органа дыхания.Учёные обуславливают цикл эволюционным развитием человека, однако полностью объяснить его характер пока не могут. Некоторые считают, что вторая не дышащая ноздря задерживает на слизистой молекулы, определяя тот или иной запах. Носовой цикл в науке считается сложным и неоднозначным механизмом, который также может быть связан с психическими и другими процессами.