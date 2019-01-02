Ученые призывают остановить разработку опасной технологии 5G





По словам экспертов, 5G может стать причиной множества катастроф, в основном экологического характера. Порядка 30 000 человек, среди которых есть масса докторов, а также экологов, убеждены в том, что последствия массового использования данного изобретения могут быть необратимы. В качестве примера они привели уже существующий 4G. По словам ученых, его массовое использование стало причиной снижения популяции пчел, а также бабочек и птиц. Касательно влияния 5G на экосистему планеты специалисты не могут сказать ничего конкретного, однако утверждают, что пагубного воздействия на экологию не избежать.Отмечается, что представители множества авторитетных организаций, включая ВОЗ, провели исследования для того, чтобы выявить уровень угрозы технологии на окружающую среду. Им не удалось подтвердить вредоносное воздействие даже 4G.