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Нюша показала видео своего первого выступления после рождения ребенка в Instagram

Певица Нюша показала в соцсети Instagram видео своего первого выступления после рождения ребенка. Подписчики исполнительницы высоко оценили ее новый пост.

Нюша показала видео своего первого выступления после рождения ребенка в Instagram

Несколько месяцев назад Нюша стала мамой. Исполнительница родила дочь. Сейчас знаменитость решила вернуться к своей работе. Несколько часов назад певица опубликовала ролик, на котором показала свое первое выступления после родов. В комментарии к видео Нюша написала, что хорошо встретила Новый год и надеется, что ее подписчики тоже нормально отметили праздник. Она пожелала фанатам счастья и любви.

Нюша показала видео своего первого выступления после рождения ребенка в Instagram

Подписчики исполнительницы не остались в стороне и написали: "Молодец! Волосы отрастила, красота", "Выступила восхитительно", "Нюша, ты так быстро пришла в прежнюю форму, просто супер", "Твои поздравления всегда такие шикарные", "Хорошая фигура Молодечик", "С Новым годом, продолжай в том же духе". За несколько часов видео на странице Нюши было просмотрено более 48 тысяч раз.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:43

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