Нюша показала видео своего первого выступления после рождения ребенка в Instagram

Несколько месяцев назад Нюша стала мамой. Исполнительница родила дочь. Сейчас знаменитость решила вернуться к своей работе. Несколько часов назад певица опубликовала ролик, на котором показала свое первое выступления после родов. В комментарии к видео Нюша написала, что хорошо встретила Новый год и надеется, что ее подписчики тоже нормально отметили праздник. Она пожелала фанатам счастья и любви.Подписчики исполнительницы не остались в стороне и написали: "Молодец! Волосы отрастила, красота", "Выступила восхитительно", "Нюша, ты так быстро пришла в прежнюю форму, просто супер", "Твои поздравления всегда такие шикарные", "Хорошая фигура Молодечик", "С Новым годом, продолжай в том же духе". За несколько часов видео на странице Нюши было просмотрено более 48 тысяч раз.