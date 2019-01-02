Полёты людей на Марс приведут к психологическим проблемам





Как пишет Express, психологи обеспокоены проектами космических организаций, связанными с полётом на Марс и его колонизацией. Специалисты убеждены, что астронавты будут испытывать колоссальный стресс и тоску по дому. Год за годом инженеры разрабатывают мощные двигатели, благодаря которым корабли достигнут Красной планеты в короткие сроки. Плазменные модели могут сократить перелёт до 6 месяцев и меньше, однако он всё равно не станет достаточно быстрым и комфортным для экипажа.В космосе люди испытывают проблемы с организмом из-за гравитации, радиации и прочих факторов. Им приходится жить в тесных каютах, ведь очень много места займёт оборудование и прочий груз корабля. Сотрудник Университета Эксетера Федерико Капротти сравнил условия работы экипажа с МКС, где люди связываются с Землёй в реальном времени и могут вернуться на планету.Сообщения марсианская миссия будет получать с задержкой 4-24 минуты. Тем не менее, Space X и Базз Олдрин из NASA называют датой колонизации Марса 2030-2040 год.