BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий суперкар





По всей видимости гибридная версия не получит вторую генерацию. При этом компоновка с полуторалитровым трехцилиндровым силовым агрегатом прекратит своё существование. Автопроизводителем используется более мощный двигатель. По всей видимости, речь идёт о шестицилиндровом моторе. Его будут применять в будущей версии суперкара. Между тем карбоновая платформа от модификации i8 является довольно удачной. Она может быть взята для будущей флагманской машины M Perfomance.Новая гибридная установка будет генерировать 700 лошадиных сил. Пока неизвестна расценка на новое авто. Эксперты считают, что транспортное средство будет стоить $160 000. Авто будут выпущены лимитированным тиражом. Это произойдет не ранее 2023 года.