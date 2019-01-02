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BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий суперкар

BMW планирует в 2023 году вывести на авторынок настоящий суперкар. Речь идёт о приемнике нынешней версии BMW i8.

BMW в 2023 году выведет на авторынок настоящий суперкар


По всей видимости гибридная версия не получит вторую генерацию. При этом компоновка с полуторалитровым трехцилиндровым силовым агрегатом прекратит своё существование. Автопроизводителем используется более мощный двигатель. По всей видимости, речь идёт о шестицилиндровом моторе. Его будут применять в будущей версии суперкара. Между тем карбоновая платформа от модификации i8 является довольно удачной. Она может быть взята для будущей флагманской машины M Perfomance.

Новая гибридная установка будет генерировать 700 лошадиных сил. Пока неизвестна расценка на новое авто. Эксперты считают, что транспортное средство будет стоить $160 000. Авто будут выпущены лимитированным тиражом. Это произойдет не ранее 2023 года.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:28

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