Эксперты анонсировали самые «опасные» транспортные средства





По заявлению специалистов, самым опасными моделями в настоящее время являются немецкие транспортные средства. Данные машины чаще прочих нарушают правила и являются виновниками дорожно-транспортных происшествий. Первая позиция по количеству нарушений досталась автовладельцам версий BMW 4-Series 420d. На втором месте размещается Audi A5. Модель Mercedes C220 в данном рейтинге заняла третью позицию. Четвёртое место досталось Mercedes E220. Версию Jaguar XF поставили на пятое место. Шестую и седьмую позицию специалисты отдали автомобилям Mercedes CLA, а также Mercedes GLC. Транспортные средства Audi Q7 заняли восьмое место. Land Rover Range Rover расположился на 9 месте. Десятую позицию отдали Mercedes CLS.По словам экспертов, самыми ответственными можно назвать водителей Vauxhall Agila. Далее следуют версии Hyundai i10, а также Nissan Micra. Данное исследование провели британские специалисты. На территории РФ может быть другая ситуация.