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Эксперты анонсировали самые «опасные» транспортные средства

Специалисты анонсировали список самых «опасных» транспортных средств. Исследование провели сотрудники центра GoCompare Car Insurance.
Эксперты анонсировали самые «опасные» транспортные средства

По заявлению специалистов, самым опасными моделями в настоящее время являются немецкие транспортные средства. Данные машины чаще прочих нарушают правила и являются виновниками дорожно-транспортных происшествий. Первая позиция по количеству нарушений досталась автовладельцам версий BMW 4-Series 420d. На втором месте размещается Audi A5. Модель Mercedes C220 в данном рейтинге заняла третью позицию. Четвёртое место досталось Mercedes E220. Версию Jaguar XF поставили на пятое место. Шестую и седьмую позицию специалисты отдали автомобилям Mercedes CLA, а также Mercedes GLC. Транспортные средства Audi Q7 заняли восьмое место. Land Rover Range Rover расположился на 9 месте. Десятую позицию отдали Mercedes CLS.

По словам экспертов, самыми ответственными можно назвать водителей Vauxhall Agila. Далее следуют версии Hyundai i10, а также Nissan Micra. Данное исследование провели британские специалисты. На территории РФ может быть другая ситуация.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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