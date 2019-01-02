Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в Париже

Анастасия Решетова и Тимати не любят выставлять свои чувства на показ. На их страницах в социальных сетях редко появляются совместные снимки. Но накануне на странице модели появилось фото с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни, а в Instagram рэп-исполнителя был опубликован ролик. На видео возлюбленные танцуют и весело смеются. В комментарии к своему посту Анастасия Решетова поздравила всех с Новым годом. Тимати поблагодарил своих фанатов за поддержку.Подписчики знаменитостей отреагировали моментально. Они начали писать: "Прекрасная пара !!! Счастья Вам", "Настя, волшебная! Умница, красавица! Большой любви Вам", "Поздравляю с Новым годом, очень красивая пара". Всего за сутки видео Тимати успели просмотреть более 902 тысяч пользователей Сети. Пост Анастасии Решетовой собрал более 338 тысяч лайков.