АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ариана Гранде пообещала больше никогда не общаться с мужчинами

Известная певица Ариана Гранде заявила, что перестанет общаться с мужчинами, потому что предпочитает одиночество. В таком плохом настроении артистка пребывает после расставания с очередным возлюбленным Питом Дэвидсоном.
Ариана Гранде пообещала больше никогда не общаться с мужчинами

Гранде заявила, что с мужчинами не будет общаться как минимум до конца года. Вероятно, что у потенциальных ухажеров 25-летней певицы нет никаких шансов получить ее внимание.

Разрыв с комиком артистке дался очень тяжело. Пит Дэвидсон полностью разрушил ее веру и любовь в представителей сильного пола. СМИ и поклонников Гранде призвала не беспокоить ее с вопросами, связанными с личными отношениями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google Chrome укрепил позиции среди браузеров на
Наследница Василия Шукшина Ольга назвала Бари
Ученые: Еда вне дома "загрязняет" организм
Ариана Гранде пообещала больше никогда не
В ДТП в Ленинградской области погибли трое
Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в
Николаю Цискаридзе исполнилось 45 лет
Ford представил собачью конуру с изоляцией от
Военные из России доставили новогодние подарки
Анна Цуканова-Котт поделилась с поклонниками
Skoda объявила о скидках до конца января
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил
Анастасия Волочкова рассказала о непростых
Ученые: Проблемы между парами будут решать
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ посчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Просмотреть все новости