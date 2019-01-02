Ариана Гранде пообещала больше никогда не общаться с мужчинами
Известная певица Ариана Гранде заявила, что перестанет общаться с мужчинами, потому что предпочитает одиночество. В таком плохом настроении артистка пребывает после расставания с очередным возлюбленным Питом Дэвидсоном.
Гранде заявила, что с мужчинами не будет общаться как минимум до конца года. Вероятно, что у потенциальных ухажеров 25-летней певицы нет никаких шансов получить ее внимание.
Разрыв с комиком артистке дался очень тяжело. Пит Дэвидсон полностью разрушил ее веру и любовь в представителей сильного пола. СМИ и поклонников Гранде призвала не беспокоить ее с вопросами, связанными с личными отношениями.
Гранде заявила, что с мужчинами не будет общаться как минимум до конца года. Вероятно, что у потенциальных ухажеров 25-летней певицы нет никаких шансов получить ее внимание.
Разрыв с комиком артистке дался очень тяжело. Пит Дэвидсон полностью разрушил ее веру и любовь в представителей сильного пола. СМИ и поклонников Гранде призвала не беспокоить ее с вопросами, связанными с личными отношениями.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:12