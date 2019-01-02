Ариана Гранде пообещала больше никогда не общаться с мужчинами

Гранде заявила, что с мужчинами не будет общаться как минимум до конца года. Вероятно, что у потенциальных ухажеров 25-летней певицы нет никаких шансов получить ее внимание.Разрыв с комиком артистке дался очень тяжело. Пит Дэвидсон полностью разрушил ее веру и любовь в представителей сильного пола. СМИ и поклонников Гранде призвала не беспокоить ее с вопросами, связанными с личными отношениями.