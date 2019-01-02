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В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

Представители всемирного антидопингового агентства WADA сделали официальное заявление о том, что по-прежнему отсутствует доступ к пробам спортсменов из РФ. Сообщается, что московская лаборатория не предоставила никаких данных.
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

Крайний срок истек 31 декабря 2018 года, однако информация так и не была получена. Теперь WADA предстоит провести специальное заседание, в рамках которого будет обсуждаться, исполняет ли РУСАДА кодекс всемирной организации. Круглый стол по этому вопросу намечен на 14-15 января.

В антидопинговом агентстве подчеркнули, что министр спорта РФ Павел Колобков уже уведомлен о случившимся инциденте, что такаже относится к гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу.

20 сентября прошедшего года статус РУСАДА был полностью восстановлен. Однако до нового года россияне дали обязательство предоставить полный доступ к информации с пробами, хранящимися в столичной лаборатории. В то же время специалисты так и не завершили работу в данном направлении. Допинг-пробы не извлечены, поскольку оборудование не имело сертификацию по российскому законодательству.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:07

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