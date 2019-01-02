АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с мигренью избавиться от боли
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ученые: Искусственный интеллект может скрывать данные от своих создателей

Ученые утверждают, что искусственный интеллект умеет скрывать информацию от собственного создателя. Об этом свидетельствуют действия программы CycleGAN.

Ученые: Искусственный интеллект может скрывать данные от своих создателей


По словам ученых, такое явление стало возможным благодаря достаточному уровню развития искусственного интеллекта, специализирующегося на работе с картами. CycleGAN был создан для того, чтобы преобразовывать изображения местности, сделанные со спутника в карты, после чего оправлять их назад в аэрофотоснимки. Как оказалось, получившиеся в результате изображения отличались от оригинала. При запросе о предоставлении оригинальных изображений различия были очевидны, однако их качество оставалось высоким, в связи с чем отличить подделку от оригинала, не обладая информацией о природе картинки, не представляется возможным.

По словам ученых, данная технология позволит восстанавливать некоторые фотографии в режиме высокой точности. Впрочем, множество ценных деталей может быть утеряно, благодаря принятому CycleGAN решению.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в
Александр Кержаков наслаждается праздничными
Надежда Дорофеева показала самую весёлую игру для
Новый магнитный аппарат поможет пациентам с
«АвтоВАЗ» увеличил стоимость авто Lada
Кадры со свадьбы Александры Черно, не вошедшие в
Поклонники сравнили платье Яны Рудковской с
У берегов Ирландии пассажир самолета запечатлел
Эксперты: Сезонное аффективное расстройство
В WADA рассказали об отсутствии доступа к пробам
Британские СМИ подсчитали "дерзким" новогоднее
Ученые: Искусственный интеллект может скрывать
Астрономы назвали ТОП космических явлений в 2019
Поклонников огорчил постаревший вид Михаила
Зонд New Horizons отправил астрономам первые
Анатолий Вассерман сплясал в клипе Ольги Бузовой
Subaru Ascent может появиться на авторынке России
В Финляндии пришельцы посетили одну семью
Смартфон Huawei Mate 20 Pro будет доступен в
Ольга Бузова пожаловалась в Instagram на
Полуголая Анастасия Волочкова провела новогодний
Видео жестокого обращения Евгении Феофилактовой с
Синдром "разбитого сердца" Такоцубо может
Социальная сеть Facebook тестирует темный режим
Алла Пугачева и София Ротару отказались от
Geely рассекретил новую купеобразную версию
Поклонники обсуждают внешность Елизаветы Боярской
Жители Глостершира стали сообщать о встречах с
Бывший и нынешний супруг Жанны Бадоевой
Астролог Фауст Фрикель утверждает, что Ольга
Просмотреть все новости