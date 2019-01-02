Ученые: Искусственный интеллект может скрывать данные от своих создателей
Ученые утверждают, что искусственный интеллект умеет скрывать информацию от собственного создателя. Об этом свидетельствуют действия программы CycleGAN.
По словам ученых, такое явление стало возможным благодаря достаточному уровню развития искусственного интеллекта, специализирующегося на работе с картами. CycleGAN был создан для того, чтобы преобразовывать изображения местности, сделанные со спутника в карты, после чего оправлять их назад в аэрофотоснимки. Как оказалось, получившиеся в результате изображения отличались от оригинала. При запросе о предоставлении оригинальных изображений различия были очевидны, однако их качество оставалось высоким, в связи с чем отличить подделку от оригинала, не обладая информацией о природе картинки, не представляется возможным.
По словам ученых, данная технология позволит восстанавливать некоторые фотографии в режиме высокой точности. Впрочем, множество ценных деталей может быть утеряно, благодаря принятому CycleGAN решению.
По словам ученых, такое явление стало возможным благодаря достаточному уровню развития искусственного интеллекта, специализирующегося на работе с картами. CycleGAN был создан для того, чтобы преобразовывать изображения местности, сделанные со спутника в карты, после чего оправлять их назад в аэрофотоснимки. Как оказалось, получившиеся в результате изображения отличались от оригинала. При запросе о предоставлении оригинальных изображений различия были очевидны, однако их качество оставалось высоким, в связи с чем отличить подделку от оригинала, не обладая информацией о природе картинки, не представляется возможным.
По словам ученых, данная технология позволит восстанавливать некоторые фотографии в режиме высокой точности. Впрочем, множество ценных деталей может быть утеряно, благодаря принятому CycleGAN решению.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00