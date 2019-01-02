Ученые: Искусственный интеллект может скрывать данные от своих создателей





По словам ученых, такое явление стало возможным благодаря достаточному уровню развития искусственного интеллекта, специализирующегося на работе с картами. CycleGAN был создан для того, чтобы преобразовывать изображения местности, сделанные со спутника в карты, после чего оправлять их назад в аэрофотоснимки. Как оказалось, получившиеся в результате изображения отличались от оригинала. При запросе о предоставлении оригинальных изображений различия были очевидны, однако их качество оставалось высоким, в связи с чем отличить подделку от оригинала, не обладая информацией о природе картинки, не представляется возможным.По словам ученых, данная технология позволит восстанавливать некоторые фотографии в режиме высокой точности. Впрочем, множество ценных деталей может быть утеряно, благодаря принятому CycleGAN решению.