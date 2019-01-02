Geely рассекретил новую купеобразную версию внедорожника Geely FY11





Производителем были опубликованы первые официальные снимки кросс-купе. Авто наделили узнаваемым фирменным дизайном. Речь идёт о головной оптике, как у компактной версии Geely SX11, решётке радиатора с концентрическими секциями, задних фонарях под стиль Geely Atlas. Основой модели является архитектура CMA, которую разработали вместе с Volvo. Версия Geely FY11 обладает следующими габаритами: в длину 4 605 мм, в ширину 1 878 мм, в высоту 1 643 мм. При этом колёсная база равна 2 700 мм. Кросс-купе оснащается полуторалитровым турбированным мотором JLH-3G15TD компании Volvo на 177 лошадиных сил. Силовая установка функционирует с семиступенчатой преселективной роботизированной КП. В машине используется передняя либо полная система привода.Транспортное средство комплектуют светодиодной головной оптикой, задними фонарями на LED-матрицах, системой автоматического предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем, позволяющим возобновить движение после остановки, стеклянной крышей с люком, системой кругового видеообзора. Внедорожный купе должны премировать в 1-ом квартале 2019 года. Согласно предварительной информации модель будет расцениваться в 1 300 000 рублей.