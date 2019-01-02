Ученые описали внешний вид торговых точек в 2040 году





Магазины одежды, по мнению ученых, позволят прочувствовать приобретаемые наряды в самых различных условиях благодаря наличию специализированных комнат. В таких помещениях температура будет меняться, благодаря чему клиенты смогут убедиться в комфорте того или иного костюма в естественных для его ношения условиях. Кроме того, магазины будут оснащены сканером лиц, что позволит запоминать посетителей и предлагать те или иные товары, основываясь на их предпочтениях, а также на продукции, которую клиенты приобретали ранее. Будущее наличного расчета пока остается под вопросом в связи с тем, что сумма, потраченная в том или ином отделе, будет выплачиваться автоматически при выходе, благодаря виртуальным роботам.Еще одним нововведением, по мнению ученых, станет наличие виртуальных стилистов. Такие помощники дадут возможность грамотно подобрать материалы и цвета костюмов, чтобы клиент имел возможность не только приобретать определенные их части для ношения с имеющейся одеждой, но и рассчитывать на сочетание новинки с будущими приобретениями.