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На Мадагаскаре найдены орхидеи с запахом шампанского

На Мадагаскаре ботаник нашел неизвестные науке орхидеи, имеющие запах, как у шампанского. Цветы учёный назвал в честь жены Кристы.
На Мадагаскаре найдены орхидеи с запахом шампанского

Ботаник Антон Зидер из Австрии открыл новый вид орхидей в сентябре позапрошлого года. Цветок получил название на латыни Cynorkis christae в честь Кристы, супруги исследователя. Произрастает он в северной части острова Мадагаскар, куда довольно сложно добраться.

Хотя Зидер удивлён, что столько лет наука ничего не знала о данных орхидеях, обнаружить их можно лишь в один месяц в году. Растение цветёт только в сезон дождей на Мадагаскаре. Высота цветка составляет 16 сантиметров, ширина - 5 см. Лепестки белые в бардовую крапинку.

Однако интересен в орхидее именно её необычный запах. Пахнет растение, как шампанское.

Зидер заспиртовал один образец и вместе с фотографиями отправил в коробке из-под обуви в ботанический королевский сад Кью. Там научный сотрудник Йохан Херманс исследовал орхидею, подтвердив, что она действительно была обнаружена впервые.

"Быть может, дело в том, что растёт она в удалённой части Мадагаскара. Туда добраться – это уже приключение", - считает Зидер.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:37

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