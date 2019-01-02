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Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из семьи

Елена Воробей могла стать причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. К таким выводам пришли поклонники звезд, проанализировав некоторые недавние события.

Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из семьи


Подписчики считают, что Татьяна Брухунова, которую долго время считали любовницей Петросяна, а также причиной распада его брака с Еленой Степаненко, не является виновницей случившегося. По их мнению, разница в возрасте слишком велика, в связи с чем, искренность чувств разлучницы остается под вопросом. Кроме того, Елена Воробей, которая, по словам подписчиков, превзошла Степаненко в актерском мастерстве, могла стать ключевой причиной разрыва отношений в звездной семье. Бурхунова могла быть часть ее плана, целью которого является брак с Евгением Петросяном.
Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из семьи

По словам поклонников, разница в возрасте, в данном случае не такая большая, в связи с чем, вероятность правдивости этой теории весьма велика. Кроме того, Елена Воробей является близким другом Степаненко и Петросяна, благодаря чему имела возможность оказать определенное влияние на их семейный уклад самым эффективным способом.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:16

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