Елена Воробей могла увести Евгения Петросяна из семьи





Подписчики считают, что Татьяна Брухунова, которую долго время считали любовницей Петросяна, а также причиной распада его брака с Еленой Степаненко, не является виновницей случившегося. По их мнению, разница в возрасте слишком велика, в связи с чем, искренность чувств разлучницы остается под вопросом. Кроме того, Елена Воробей, которая, по словам подписчиков, превзошла Степаненко в актерском мастерстве, могла стать ключевой причиной разрыва отношений в звездной семье. Бурхунова могла быть часть ее плана, целью которого является брак с Евгением Петросяном.По словам поклонников, разница в возрасте, в данном случае не такая большая, в связи с чем, вероятность правдивости этой теории весьма велика. Кроме того, Елена Воробей является близким другом Степаненко и Петросяна, благодаря чему имела возможность оказать определенное влияние на их семейный уклад самым эффективным способом.