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Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой на новогоднем фото в Instagram

Алла Пугачева вместе с семьей и друзьями отметила Новогоднюю ночь в своем замке, отказавшись от выступлений на корпоративах, после чего опубликовала в Instagram новое фото. Поклонники оценили стройную фигуру звезды, восхищаясь ее великолепным внешним видом.
Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой на новогоднем фото в Instagram

Для праздника Примадонна выбрала мини- платье золотого цвета в спортивном стиле, дополнив образ черными чулками и ботинками без каблуков. Она позировала перед камерой вместе с родственниками Максима Галкина, но подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги Аллы Пугачевой, написав много лестных комментариев в е адрес.
Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой на новогоднем фото в Instagram

Пользователи Сети заметили, что звезда счастливо улыбается, после чего назвали ее самой прекрасной моделью, затмившей молодых коллег. Некоторые особы даже шутливо упомянули о молодом супруге, рядом с которым его избранница просто расцвела, после чего пожелали паре счастья и творческих успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:14

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