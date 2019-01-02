Поклонники оценили стройную фигуру Аллы Пугачевой на новогоднем фото в Instagram





Для праздника Примадонна выбрала мини- платье золотого цвета в спортивном стиле, дополнив образ черными чулками и ботинками без каблуков. Она позировала перед камерой вместе с родственниками Максима Галкина, но подписчики сразу обратили внимание на стройные ноги Аллы Пугачевой, написав много лестных комментариев в е адрес.Пользователи Сети заметили, что звезда счастливо улыбается, после чего назвали ее самой прекрасной моделью, затмившей молодых коллег. Некоторые особы даже шутливо упомянули о молодом супруге, рядом с которым его избранница просто расцвела, после чего пожелали паре счастья и творческих успехов.