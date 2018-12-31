Станислав Садальский рассказал о смерти дочери Ольги Науменко

Накануне Станислав Садальский сделал очередной пост на странице своего Instagram. Актер решил рассказать о судьбе некоторых героев легендарного фильма под названием "Ирония судьбы, или С легким паром!". В комментарии Станислав Садальский написал огромный пост, в котором поведал, что звезде в жизни не повезло, в отличие от ее героини. Артист рассказал, что еще в 1979 году у Ольги Науменко с супругом умерла маленькая дочь. Данная трагедия не разрушила брак актрисы, а сделала его еще крепче.Подписчики Станислава Садальского отреагировали моментально. Они начали писать: "Как Вы хорошо, тепло рассказали об Ольге.Замечательный пост, не знала о ее трагедии", "История о том, как время и любовь лечит", "Прекрасная актриса! Красавица! Желаю счастья и здоровья всем!", "Здоровья Ольге Науменко и вам,Стас конечно, а еще интересных ролей!". Пост артиста собрал большое количество лайков.