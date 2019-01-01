Ученые: Плесень и влажный пол в ванной таят в себе смертельную опасность





Биологи советую регулярно менять шторку на ванной, полотенца и зубные щетки. Примечательно, что опасные бактерии живут не только на них. Еще их можно встретить в средствах для гигиены, где практически не содержится химия, а также в пузырьках шампуня и на мыле. Однако, одним из самых опасных врагов для человека в ванной комнате является плесень. Для нее здесь очень благоприятная среда - влажно и тепло. Чтобы от нее избавиться, можно воспользоваться народными средствами: нашатырный спирт, уксус, перекись водорода или сода. А также нужно регулярно проветривать данное помещение, открыв двери или включив вытяжку.Пол тоже несет в себе опасность. И хотя на нем почти в 200 раз меньше бактерий, чем на зубной щетке, в 150 раз, чем на ванной, и в 10 раз, чем на кране, неправильное обращение с ним может привести к печальным последствиям. Дело в том, что на мокром полу можно легко поскользнуться и получить травму, если не аккуратно на него встать. Статистика США показывает, что каждый день кареты скорой помощи привозят в больницу около 120 травмированных в ванной детей. Еще следует быть осторожнее с электроприборами, поскольку несколько сотен людей каждый год погибают от удара током упавшего в воду смартфона или фена.