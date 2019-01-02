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В продаже появилась новая камера безопасности Yi Home Security Camera

На рынке домашних камер безопасности появилось новое устройство под названием Yi Home Security Camera, разработанное китайской компанией Yi Technology. Просматривать изображение с камеры в режиме реального времени можно с устройств под управлением операционных систем iOS или Android при помощи специального приложения.
В продаже появилась новая камера безопасности Yi Home Security Camera

На камеру безопасности Yi Home установлен широкоугольный 111-градусный объектив, оснащенный неинвазивным инфракрасным датчиком 940 нм. В наличии у камеры имеется слот под карту памяти формата microSD, устройство поддерживает накопители с максимальным объемом 32 ГБ.

Камера записывает широкоформатное видео в качестве 720p. Продолжительность записи видео на карту 8 ГБ составляет 18 часов. При обнаружении движения, камера сразу оповещает владельца дома, отправив ему соответствующее сообщение на мобильное приложение. Кроме этого, камера Yi Home поддерживает функции определения зоны активности, частоты и расписания оповещений. Есть возможность удаленного управления инфракрасной подсветкой ночного видения.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:30

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