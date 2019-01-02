Ученые: Сон мужчины и женщины по-разному влияет на развитие диабета





Авторы исследования определили, что сон женщины до полудня после новогодней ночи способен снизить ее риск заболеть диабетом. А что касается мужчин, то здесь все наоборот, даже пять минут могут сыграть большую роль. Однако ночь без сна способна приблизить организм представителя мужского пола к данному заболеванию. Проанализировав все показатели, эксперты пришли к выводу, что каждый организм всегда по-разному реагирует на продолжительность сна и отдыха. Мужчины больше подвержены недугу, поскольку их связь сна с ответом клеток на инсулин и снижением сахара в крови довольно низкая. А вот у женщин такой корреляции нет.Также ученые проводили исследования касательно реакции организма на ранний подъем. Итоги показали, что начинать день в 6 утра сначала сложно, но через время человек чувствует себя бодрым и полным сил. А еще это позволит улучшить качество интимной жизни.