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Ученые: Сон мужчины и женщины по-разному влияет на развитие диабета

Группа нидерландских ученых из медицинского центра VU во главе с Фемке Раттерс провели эксперимент со сном среди 800 здоровых добровольцев. Результаты показали, что качественный отдых мужчин и женщин по-разному влияет на развитие у них диабета.
Ученые: Сон мужчины и женщины по-разному влияет на развитие диабета

Авторы исследования определили, что сон женщины до полудня после новогодней ночи способен снизить ее риск заболеть диабетом. А что касается мужчин, то здесь все наоборот, даже пять минут могут сыграть большую роль. Однако ночь без сна способна приблизить организм представителя мужского пола к данному заболеванию. Проанализировав все показатели, эксперты пришли к выводу, что каждый организм всегда по-разному реагирует на продолжительность сна и отдыха. Мужчины больше подвержены недугу, поскольку их связь сна с ответом клеток на инсулин и снижением сахара в крови довольно низкая. А вот у женщин такой корреляции нет.

Также ученые проводили исследования касательно реакции организма на ранний подъем. Итоги показали, что начинать день в 6 утра сначала сложно, но через время человек чувствует себя бодрым и полным сил. А еще это позволит улучшить качество интимной жизни.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:00

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