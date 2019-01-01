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В Россию привезут обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

Стало известно, что в Россию привезут обновленный кроссовер Geely Emgrand X7. Появится автомобиль на просторах РФ уже 2019 году.

В Россию привезут обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

На китайском рынке вскоре появятся новые кроссоверы от компании Geely, а в Россию привезут обновленные Emgrand X7. Автомобиль получит обновленные передние и задние фары, капот и бампер, а также видоизмененную радиаторную решётку. В салоне Geely Emgrand X7 появится современная мультимедийная установка с тачскрином и новейшей панелью управления. Обладать автомобиль будет 1,8-литровым мотором, отдача, которого составит 130 лошадиных сил, а также 2,0-литровым аналогом с отдачей 140 лошадиных сил.

Также стало известно, что силовые установки будут функционировать в паре с 5-диапазонной механической коробкой передач и 6-позиционной автоматической коробкой передач. По предварительной информации, обновленный Emgrand X7 от Geely поступит на рынок Российской Федерации уже в течение 2019 года.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

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