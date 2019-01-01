Медики: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний зимой увеличивается на 50%
Медики рассказали, что зимой смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 50%. Эксперты доказали, что при простуде могут возникать сердечные приступы.
Пациенты, страдающие от болезней сердца, подвергаются большому риску при низких температурах. Это связано с тем, что организм человека сложнее удерживает тепло, считают эксперты.
Врачи советуют обращать внимание на дискомфорт в груди, боли в руках, шее, плечах, а также одышку и обильное потоотделение. Сердечные приступы могут увеличиваться в результате повышенного кровяного давления.
Специалисты отметили, что в последнее время участились случаи приступов, происходящих по причине переохлаждения. Многие из них заканчивались летальным исходом.
Пожилые люди, а также пациенты с сахарным диабетом находятся в зоне риска. Не следует усугублять болезненные состояния употреблением спиртного, курением, стрессом и недосыпом, объясняют медики.
Для того, чтобы избежать появления сердечного приступа в холодное время года, важно следить за температурой тела, употреблять небольшое количество пищи, внимательно относиться к своему состоянию, а также не забывать о регулярных физических упражнениях.
Пациенты, страдающие от болезней сердца, подвергаются большому риску при низких температурах. Это связано с тем, что организм человека сложнее удерживает тепло, считают эксперты.
Врачи советуют обращать внимание на дискомфорт в груди, боли в руках, шее, плечах, а также одышку и обильное потоотделение. Сердечные приступы могут увеличиваться в результате повышенного кровяного давления.
Специалисты отметили, что в последнее время участились случаи приступов, происходящих по причине переохлаждения. Многие из них заканчивались летальным исходом.
Пожилые люди, а также пациенты с сахарным диабетом находятся в зоне риска. Не следует усугублять болезненные состояния употреблением спиртного, курением, стрессом и недосыпом, объясняют медики.
Для того, чтобы избежать появления сердечного приступа в холодное время года, важно следить за температурой тела, употреблять небольшое количество пищи, внимательно относиться к своему состоянию, а также не забывать о регулярных физических упражнениях.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00