Медики: Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний зимой увеличивается на 50%





Пациенты, страдающие от болезней сердца, подвергаются большому риску при низких температурах. Это связано с тем, что организм человека сложнее удерживает тепло, считают эксперты.Врачи советуют обращать внимание на дискомфорт в груди, боли в руках, шее, плечах, а также одышку и обильное потоотделение. Сердечные приступы могут увеличиваться в результате повышенного кровяного давления.Специалисты отметили, что в последнее время участились случаи приступов, происходящих по причине переохлаждения. Многие из них заканчивались летальным исходом.Пожилые люди, а также пациенты с сахарным диабетом находятся в зоне риска. Не следует усугублять болезненные состояния употреблением спиртного, курением, стрессом и недосыпом, объясняют медики.Для того, чтобы избежать появления сердечного приступа в холодное время года, важно следить за температурой тела, употреблять небольшое количество пищи, внимательно относиться к своему состоянию, а также не забывать о регулярных физических упражнениях.