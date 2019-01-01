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Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для киберспортсменов

Вышла клавиатура Puri RGB от компании Cougar для киберспортсменов с дополнительной защитой и подсветкой. Устройство удобно в транспортировке и подходит для разных типов игр.
Вышла клавиатура Puri RGB от Cougar для киберспортсменов

Cougar представила Puri RGB для киберспортсменов, которые ездят на игровые соревнования в разные города и страны. RGB-подсветка характеризуется разными цветами и эффектами. N-Key Rollover показывает, сколько клавиш зажаты одновременно. Частота Puri RGB составляет тысячу Гц, вес - 1,4 килограмма, габариты - 150 х 460 х 40 миллиметров.

Клавиатура является механической. Крепкий корпус имеет крышку с магнитным креплением и съёмный кабель USB для более удобной перевозки, защиты от влаги и повреждений.

Cougar рассчитывает на широкий интерес геймеров к Puri RGB, поскольку последняя подходит для игр разных жанров. Так, на клавиатуре удобно проходить шутеры FPS от первого лица, многопользовательские MMORPG, онлайн-арены и стратегии в реальном времени.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 08:00

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