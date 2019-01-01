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Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о традиции ходить в баню перед Новым годом

Ксения Алферова рассказала фанатам в соцсети Instagram, что каждый год, тридцатого декабря, у нее есть традиция ходить в баню вместе с подругой. Актриса подчеркнула, что хотела бы чаще ходить в парилку, но выбраться, к сожалению, получается только один раз в год.

Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о традиции ходить в баню перед Новым годом


Артистка отметила, хоть в бане очень жарко, но в опытных руках подруги, которая выступает в роли парильщика, она «не гундит» и терпит, хоть ей, как герою Михаила Боярского из «Гардемаринов», хочется выбежать оттуда поскорее. По ее словам, хотя есть в парилке некий дискомфорт, однако после звезда чувствует себя хорошо, а все тело, расслабляясь, «говорит спасибо». Данный пост кинозвезда сопроводила весьма провокационным фото, где запечатлена обнаженная женщина. Однако, непонятно, кто изображен на данной публикации.

Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о традиции ходить в баню перед Новым годом


Снимок в течение тринадцати часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков и более 700 комментариев. Поклонники поздравили свою любимицу с Новым годом, пожелав ей счастья и добра.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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