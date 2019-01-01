Ксения Алферова рассказала фанатам в Instagram о традиции ходить в баню перед Новым годом





Артистка отметила, хоть в бане очень жарко, но в опытных руках подруги, которая выступает в роли парильщика, она «не гундит» и терпит, хоть ей, как герою Михаила Боярского из «Гардемаринов», хочется выбежать оттуда поскорее. По ее словам, хотя есть в парилке некий дискомфорт, однако после звезда чувствует себя хорошо, а все тело, расслабляясь, «говорит спасибо». Данный пост кинозвезда сопроводила весьма провокационным фото, где запечатлена обнаженная женщина. Однако, непонятно, кто изображен на данной публикации.Снимок в течение тринадцати часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков и более 700 комментариев. Поклонники поздравили свою любимицу с Новым годом, пожелав ей счастья и добра.