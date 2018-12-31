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Картина «Формула любви» едва не разрушила брак Семена Фарады

Сегодня день рождения Семена Фарады, который сыграл одну из главных ролей в кинокартине «Формула любви». Сейчас стало известно, как этот фильм повлиял на отношения в семье советского актера и едва не разрушил его брак.

Картина «Формула любви» едва не разрушила брак Семена Фарады

Знаменитость очень любили телезрители, картины с его участие становились одними из лучших. Но фильм «Формула любви» для самого актера сыграл особую роль. Когда-то Семен Фарада рассказал, что после его выхода на экран в одном из кафе, где артист собирался отпраздновать свой день рождения, его встретили, как настоящую звезду.

Картина «Формула любви» едва не разрушила брак Семена Фарады

В картине снималась и Елена Аминова, которая сыграла ассистентку графа Калиостро. Семен Фарада испытывал к этой актрисе довольно нежные чувства. Однажды он решил покатать ее на своей машине. Елена Аминова увидев на лобовом стекле маленькую игрушку прикрепила к ней цветок, а кода актер вернулся в Москву, его супруга заявила, что в их авто ездила другая женщина. Семен Фарада долго доказывал супруге, что их браку ничего не угрожает, и он просто покатал коллегу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:00

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