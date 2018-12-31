Ученые назвали продуты, которые мешают бросить курить
Ученые из Великобритании назвали продукты, который мешают человеку бросить курить. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.
Исследователи после экспериментов смогли назвать шесть продуктов питания, употребляя которые человеку тяжелее бросить курить. Ученые также дали советы, необходимые желающим избавится от никотиновой зависимости.
Курение вызывает различные болезни, а также провоцирует онкологию и вызывает проблемы с сердцем. Из-за привыкания к никотину курильщикам достаточно тяжело бросить привычку. Однако, ученые выявили продукты, отказавшись от которых человеку будет намного легче избавится от курения. Употребления мяса доставляет практически такое же удовольствие, как и сигарета. Эксперты утверждают, что решившись отказаться от курения, необходимо пересмотреть свой рацион питания и уменьшить в нем количество мясных продуктов. Подобным образом воздействует на организм человека такие напитки, как газированная вода, алкоголь, чай, кофе и кола, которые также вызывают привыкание.
Чтобы отказ от курения прошел легче и быстрее, необходимо употреблять большое количество соков, воды, сыра, фруктов и овощей. Также избавится от никотиновой зависимости помогают физические упражнения.
Исследователи после экспериментов смогли назвать шесть продуктов питания, употребляя которые человеку тяжелее бросить курить. Ученые также дали советы, необходимые желающим избавится от никотиновой зависимости.
Курение вызывает различные болезни, а также провоцирует онкологию и вызывает проблемы с сердцем. Из-за привыкания к никотину курильщикам достаточно тяжело бросить привычку. Однако, ученые выявили продукты, отказавшись от которых человеку будет намного легче избавится от курения. Употребления мяса доставляет практически такое же удовольствие, как и сигарета. Эксперты утверждают, что решившись отказаться от курения, необходимо пересмотреть свой рацион питания и уменьшить в нем количество мясных продуктов. Подобным образом воздействует на организм человека такие напитки, как газированная вода, алкоголь, чай, кофе и кола, которые также вызывают привыкание.
Чтобы отказ от курения прошел легче и быстрее, необходимо употреблять большое количество соков, воды, сыра, фруктов и овощей. Также избавится от никотиновой зависимости помогают физические упражнения.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:30