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Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для здоровья человека

Британские ученые рассказали, как опасен запуск праздничных фейерверков для здоровья человека. Исследователи считают, что главная проблема в этой ситуации - переохлаждение.

Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для здоровья человека

Фейерверк всегда был и остается лучшим атрибутом любого праздника, особенно Нового года. Представители мира науки объяснили, что во время празднования многие находятся в нетрезвом состоянии, а когда приходит время запускать фейерверк, все идут на улицу без верхней одежды. Это может привести к сильному охлаждению организма, и, как следствие, к простудным и другим заболеваниям.

Ученые из Великобритании рекомендуют одеваться теплее во время выхода из дома. Эксперты также отметили, что холодные напитки в зимнее время лучше заменить на горячий глинтвейн или чай, во избежание простуды.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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