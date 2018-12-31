Ученые: Запуск фейерверков может быть опасен для здоровья человека





Фейерверк всегда был и остается лучшим атрибутом любого праздника, особенно Нового года. Представители мира науки объяснили, что во время празднования многие находятся в нетрезвом состоянии, а когда приходит время запускать фейерверк, все идут на улицу без верхней одежды. Это может привести к сильному охлаждению организма, и, как следствие, к простудным и другим заболеваниям.Ученые из Великобритании рекомендуют одеваться теплее во время выхода из дома. Эксперты также отметили, что холодные напитки в зимнее время лучше заменить на горячий глинтвейн или чай, во избежание простуды.