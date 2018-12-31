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В США останки людей могут использовать в качестве удобрения

В США останки людей могут начать использовать в качестве удобрения после принятия нового законопроекта. Этот способ захоронения обойдётся дешевле, чем традиционное погребение.
В США останки людей могут использовать в качестве удобрения

Сенатор Джейми Педерсен из Вашингтона готовится представить законодательному собранию проект "перекомпановки" человеческих останков в удобрение для почвы. Как пишет NBC News, уже существует технология компостирования, при которой тело в ускоренные сроки можно разложить и передать близким умершего. Для этого покойного поместят в специальный контейнер, где он превратится в питательную почву.

Обойдётся такое альтернативное захоронение примерно в 5 500 долларов и послужит вариантом для тех, у кого нет денег на место на кладбище. Обычные похороны в США требуют от 7 тысяч долларов и выше.

Кроме того, по словам Педерсена, вредные химикаты попадают из могил в землю, вредя экологии, а при кремации углекислый газ накапливается в атмосфере. Обсудят законопроект в начале января и могут принять его для штата Вашингтон.

Отметим, что многие американцы негативно относятся к данной инициативе. Они не хотят после смерти быть удобрением для деревьев.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:40

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