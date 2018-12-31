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Житель Казахстана отправился на велосипеде в священный город Мекку

Уроженец города Алма-Ата решил отправиться в один из самых священных городов Саудовской Аравии Мекку на велосипеде. В пункт назначения молодой человек прибудет к концу февраля.
Житель Казахстана отправился на велосипеде в священный город Мекку

Алматиец уже во второй раз собирается преодолеть не близкий путь на своем велосипеде. Его новый маршрут уже составлен и начнется через город Шымкент, расположенный на юге Казахстана.

Мужчина рассказал, что на велосипеде объездил многие города Европы. Что касается страха, то его нет. Он верит в защиту Всевышнего. А как только доберется до священного места, то сразу же примется за молитву (дуа), чтобы в их стране был мир.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:37

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