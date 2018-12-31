Житель Казахстана отправился на велосипеде в священный город Мекку





Алматиец уже во второй раз собирается преодолеть не близкий путь на своем велосипеде. Его новый маршрут уже составлен и начнется через город Шымкент, расположенный на юге Казахстана.Мужчина рассказал, что на велосипеде объездил многие города Европы. Что касается страха, то его нет. Он верит в защиту Всевышнего. А как только доберется до священного места, то сразу же примется за молитву (дуа), чтобы в их стране был мир.