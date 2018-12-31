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Названы 5 не отмечающих Новый год стран

Названы пять стран, не отмечающих Новый год с 31 декабря на 1 января. Традиционный праздник не популярен или находится под запретом у многих восточных народов.
Названы 5 не отмечающих Новый год стран

Поскольку в мире распространены различные традиции перехода из старого года в новый, в некоторых государствах сложились собственные представления, когда и как отмечать данные праздники. К примеру, в Китае по лунному календарю празднуется начало весны Чунь Цзе. Она наступает в первый день года, а 1 января называется Юань-дань. Однако в китайских домах не найти ёлки в гирляндах, хлопушек и шампанского, ведь страна обходится без пышных торжеств, не считая украшенные отели и торговые центры для западных туристов.

В Индии разные штаты и народности отмечают начало года в разное время, имея множество праздников. Национальный календарь начинается с 22 марта, а не 1 января. Сикхи считают Новым годом 13 апреля, Южная Индия - осень.

В Саудовской Аравии соблюдать христианскую и западную традицию строго запрещено, поэтому власти создали Аl Mutawa, религиозную полицию. Мусульмане традиционно встречают Новый год 21 марта.

22 марта начитается Солнечная хиджа, иранский календарь. На сентябрь-октябрь приходится Рош Ха Шана - еврейский Новый год, совпадающий с новолунием.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:52

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