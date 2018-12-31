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Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников

Звезда «Дома-2», а ныне популярная ведущая Алена Водонаева, оказалась жертвой злоумышленников, воспользовавшихся ее именем и продававших ее книги и блокноты без ведома знаменитости, а также просивших денег у ее знакомых.
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников

Водонаева громко заявила, что не имеет к «этому» никакого отношения и отметила, что не имеет телеграмм-канала.

Алена рассказала, что ее знакомые и друзья получили странное голосовое сообщение, нарезанное из отдельных слов, в котором звезда якобы просит денег.
Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников

Также мошенники давали ссылку на телеграмм-канал, где ведутся продажи новой книги Водонаевой «Голая», ее блокнотов и услуги в Instagram Stories с особой пометкой.

Часть подписчиков поблагодарила за предупреждение, но некоторые пользователи засомневались в правдивости взлома и считают его обычным пиаром.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18

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