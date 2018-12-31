Алена Водонаева стала жертвой интернет-мошенников

Водонаева громко заявила, что не имеет к «этому» никакого отношения и отметила, что не имеет телеграмм-канала.Алена рассказала, что ее знакомые и друзья получили странное голосовое сообщение, нарезанное из отдельных слов, в котором звезда якобы просит денег.Также мошенники давали ссылку на телеграмм-канал, где ведутся продажи новой книги Водонаевой «Голая», ее блокнотов и услуги в Instagram Stories с особой пометкой.Часть подписчиков поблагодарила за предупреждение, но некоторые пользователи засомневались в правдивости взлома и считают его обычным пиаром.