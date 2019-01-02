Учёные научились выращивать еду в условиях космоса и невесомости





Выращенные в недавнем времени в космосе растения являются богатыми на питательные вещества. Они более привлекательны по виду и текстуре по сравнению с прочими источниками пищи. Таким образом, они основательно могут улучшить условия жизни космонавтов. Астронавты на сегодняшний день питаются обработанными и расфасованными блюдами. В свою очередь отправка продовольствия в космос является довольно тяжёлым и затратным процессом. Довольно трудно обеспечить астронавтов достаточным количеством питательных веществ. Также стоит отметить психологический ущерб от потребления ежедневно одинаковой еды.Благодаря исследованиям научных деятелей в сфере молекул, представится возможность выращивания овощей и фруктов непосредственно в космосе. Это будет революционный шаг в вопросе пропитания космонавтов. Российские астронавты успели уже вырастить в условиях космоса хрящевую ткань.