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В рейтинг неэтичных технологических достижений 2018 года вошли вейпы и Facebook

В рейтинг неэтичных технологических достижений MIT за 2018 год вошли вейпы и Facebook. Открытия составители ТОПа считают крайне сомнительными.
В рейтинг неэтичных технологических достижений 2018 года вошли вейпы и Facebook

Технологический институт Массачусетса перечислил достижения в науке, бизнесе и технике, сделанные в уходящем году, однако не принёсшие человечеству однозначную пользу. Так, в антирейтинг попали электронные сигареты и вейпы с никотином JUUL. Данная продукция стала популярна по всему миру, а в США занимает 75% рынка.

Хэ Цзянькуй из Китая проводил эксперименты с переписыванием генома человека. Для этого учёный использовал живой эмбрион, что многие его коллеги по научной сфере посчитали крайне неэтичным. Китай заказал у компании Google разработку поискового сервиса, имеющего цензурные ограничения. Проект получил название Dragonfly и также попал в список MIT.

Ещё одна компания Facebook участвовала в скандале, связанном с конфликтом в Мьянме. Радикально настроенные жители страны разжигали посредством социальной сети ненависть к мусульманскому меньшинству. Стартап Nectome начал работу над технологией, которая позволит законсервировать человеческий мозг и в будущем воссоздать на его основе личность человека.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:28

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