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ФСБ озвучила единственную версию обрушения подъезда в Магнитогорске

ФСБ озвучила единственную версию причины обрушения подъезда квартирного дома в Магнитогорске. Инцидент произошёл в связи с мощным взрывом бытового газа.
ФСБ озвучила единственную версию обрушения подъезда в Магнитогорске

ФСБ, работающая по Челябинской области, совместно с МЧС рассматривает одну достоверную версию разрушения подъезда и 48 квартир Магнитогорска. Взрыв произошёл в 6 утра по Москве 31 декабря, выбив своей силой окна соседних домов. Очевидцы сообщили, что почувствовали сильный запах газа во время происшествия.

В подъезде жили 110 человек: из них двое погибли, а десятерых вытащили из завалов спасатели. Остальных жильцов дома эвакуировали.

На проспект Карла Маркса, где произошло обрушение, прибыли все экстренные службы Магнитогорска. Минздрав принял чрезвычайные меры для помощи пострадавшим. Глава МЧС и губернатор области также вылетели в Магнитогорск.



 
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Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:01

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