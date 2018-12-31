Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья





Исследователи университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу после проведенных экспериментов говорят о том, что газировка с лимоном понижает уровень ацетальдегида. Его концентрация повышается в человеческом организме как результат употребления алкогольных напитков.По словам ученых, газированная вода способна активизировать ферменты, которые помогают ускорять процесс усвоения, расщепления и выделения из организма, оставленных алкоголем побочных продуктов.По информации ученых, похмельный синдром наступает не только из-за злоупотребления алкоголем, но и из-за медленных процессов его усвоения.