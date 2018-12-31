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Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья

Китайские ученые рассказали о лучшем средстве, которое поможет избежать похмельного синдрома. Оказывается, это газированная вода, в которую необходимо добавить лимонный сок.

Ученые рассказали о лучшем средстве от похмелья

Исследователи университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу после проведенных экспериментов говорят о том, что газировка с лимоном понижает уровень ацетальдегида. Его концентрация повышается в человеческом организме как результат употребления алкогольных напитков.
По словам ученых, газированная вода способна активизировать ферменты, которые помогают ускорять процесс усвоения, расщепления и выделения из организма, оставленных алкоголем побочных продуктов.

По информации ученых, похмельный синдром наступает не только из-за злоупотребления алкоголем, но и из-за медленных процессов его усвоения.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:50

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