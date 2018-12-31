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Врачи рассказали, почему новогодние праздники полезны для здоровья

Ученые рассказали, какую пользу несут новогодние праздники. По словам специалистов, Новый год вызывает не только стресс и нагрузку на нервную систему, но в некоторые моменты он благоприятно сказывается на состоянии здоровья человека.

Врачи рассказали, почему новогодние праздники полезны для здоровья

Так, зачастую новогодний стол украшает бутылка глинтвейна. В состав этого напитка входят красное вино, цитрусовые и специи. Каждый из этих ингредиентов положительно влияет на состояние здоровья организма. Например, красное вино содержит ресвератрол — мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждения и препятствующий развитию онкологических заболеваний. Витамин C, в большом количестве содержащийся в цитрусовых фруктах, укрепляет иммунную систему, а специи улучшают пищеварение.

Благотворительная помощь, пожертвования и процесс дарения подарков наряду с украшением дома аналогичным образом благоприятно сказываются на состоянии здоровья. Исследования позволили установить, что волонтерская работа зачастую снижает риски развития гипертонических заболеваний, поэтому такая деятельность полезна людям в возрасте от 55 лет. А процесс украшения дома стимулирует выработку гормона дофамина, он укрепляет нервную систему, улучшает качество сна и делает человека более стрессоустойчивым.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:30

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