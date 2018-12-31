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Новогодняя ночь – напряженное время в работе травматологов

Новогодняя ночь для травматологов является весьма напряженным временем. Обычно граждане на волне приподнятого настроения начинают испытывать непреодолимую тягу ко всяческим неординарным поступкам. Нередко они получают травмы и обращаются за медицинской помощью. Врачи-травматологи Сергей Савченко и Артур Саакян, а также детский врач-невролог Павел Соколов поделились рассказами о самых необычных новогодних случаях, связанных с их работой.


Новогодняя ночь – напряженное время в работе травматологов

Большинство повреждений, полученных на Новый год, приходится на переломы и ушибы. Чаще всего за помощью обращаются нетрезвые граждане, так как им сложно не поскользнуться на льду.

По словам Артура Саакяна, много травм в новогоднюю ночь происходит из-за банальных драк. В этом случае речь идет не только о людях, ведущих асоциальный образ жизни, но и о вполне приличных гражданах. Бизнесмены в этом случае предпочитают не идти в рукопашный бой, а стреляться, как на дуэлях.

Рискуют стать пациентами больницы и те, кто, употребив алкоголь, стремится похвастаться своими неординарными способностями. Сергей Савченко вспомнил, как в одну из новогодних ночей к нему поступил мужчина с торчащей из ягодиц стрелой. Оказалось, что компания просто хотела пострелять из лука.

Артуру Саакяну однажды довелось принимать молодого человека, который в разгар пиршества заснул прямо на полу, а ему в ухо залез таракан. Тогда все закончилось удачно, насекомое извлекли.

Новогодняя ночь – напряженное время в работе травматологов

Другой его пациент родился в «рубашке». Во время новогоднего торжества он выпал с седьмого этажа, но на уровне третьего этажа ему удалось зацепиться рукой за торчащий штырь и повиснуть на нем. У пострадавшего оказалась раздроблена ладонь.

Павел Соколов отметил, что много несчастных случаев на Новый год происходит с детьми. Родители отмечают праздник и теряют бдительность, а их ребенок из любопытства может попробовать напитки на столе, предназначенные для взрослых. Это чревато отравлением, экстренной госпитализацией и даже необходимостью проведения реанимационных мероприятий.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:57

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