АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе решила обзавестись страничкой в социальной сети. Спортсменка создала микроблог в Instagram.
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram

Спортсменка решила зарегистрироваться в популярной социальной сети Instagram. Одними из первых подписчиков тренера по фигурному катанию стали ее воспитанницы: Анна Щербакова и Алина Загитова - олимпийская чемпионка. Тутберидзе сделала ответную подписку на девочек. Теперь фанаты спортсменок уверены, что тренер и его подопечные - настоящие друзья и в жизни, и в Сети.

В блоге спортсменки еще очень мало публикаций. Зато фолловеров уже более девяти тысяч человек. Первыми созданными постами на странице Этери оказались фотографии с отпуска. В 2018 году знаменитость отдыхала вмести с наследницей Дианой Дэвис в Дубае. На фотоснимках Тутберидзе присутствует и хореограф ее группы Даниил Глейхенгауз. Подписчики с удовольствием комментируют все, пока что редкие и малочисленные фото и видео знаменитой спортсменки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram
Планшет LG V426 на ОС Android засветился в Сети
ТОП-100 самых красивых женщин мира: В рейтинг
Кроссовер Skoda Karoq RS появится на авторынке в
Девочки любуются: ТОП-100 самых сексуальных
Эксперты: MacBook Air 2018 стал главным провалом
Пираты опубликовали в сети интерактивный эпизод
Поклонники назвали наряд Светланы Лободы
Эксперты назвали ТОП-3 кроссовера до 1 млн рублей
Презентованы "умные" часы Louis Vuitton Tambour
В Египте нашли саркофаги древних римлян
Стас Костюшкин сочинил забавное стихотворение в
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о
Порошенко вместо Мальдив выбрал любимую
Пять новинок покажут на выставке CES-2019 в
Блогер Лена Миро рассказала о вечеринке Ксении
На Курильских островах селедка массово
В 2019 году Cadillac и Chevrolet привезет в
Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом
Французские инженеры смогли разработать «компас»
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонником
Sony представила «умное» зарядное устройство
Рустам Солнцев назвал Марата Башарова маньяком,
Ученые: Динозавров от жары спасал длинный нос
Кристина Асмус удивила поклонников своим видео с
Названы самые распространенные болезни туристов
Старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина отказалась
Филипп Киркоров для своих детей приготовил
В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные
Просмотреть все новости