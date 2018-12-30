Этери Тутберидзе завела страничку в Instagram

Спортсменка решила зарегистрироваться в популярной социальной сети Instagram. Одними из первых подписчиков тренера по фигурному катанию стали ее воспитанницы: Анна Щербакова и Алина Загитова - олимпийская чемпионка. Тутберидзе сделала ответную подписку на девочек. Теперь фанаты спортсменок уверены, что тренер и его подопечные - настоящие друзья и в жизни, и в Сети.В блоге спортсменки еще очень мало публикаций. Зато фолловеров уже более девяти тысяч человек. Первыми созданными постами на странице Этери оказались фотографии с отпуска. В 2018 году знаменитость отдыхала вмести с наследницей Дианой Дэвис в Дубае. На фотоснимках Тутберидзе присутствует и хореограф ее группы Даниил Глейхенгауз. Подписчики с удовольствием комментируют все, пока что редкие и малочисленные фото и видео знаменитой спортсменки.