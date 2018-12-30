Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых блюдах, не позволяющих ей толстеть





Кристина Орбакайте в отличие от многих своих звёздных коллег не требует на гастролях каких-то заморских изысков или деликатесов. Персонал гостиниц, в которых певица останавливается, уже не в первый раз знает, ей достаточно простых блюд российской кухни, и они даже не стараются «блеснуть» чем-то экзотическим и экстравагантным.Кстати, подобную «гастрольную диету» Орбакайте составила себе сама, опираясь на личные гастрономические пристрастия. Именно такое меню перед постоянными концертами позволяет артистке держать себя всё время в тонусе и не переживать о набранных килограммах.В преддверие новогодних праздников, когда столы обычно ломятся от разнообразных блюд и закусок, соблюдаемая на протяжении года диета позволяет есть певице всё, что вздумается и не переживать об испорченной фигуре.