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Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых блюдах, не позволяющих ей толстеть

Популярная певица и актриса, дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте в одном из интервью поделилась некоторыми секретами своей всегда стройной и подтянутой фигуры. Звезда не слишком привередлива в еде и на гастролях часто довольствуется своим тремя любимыми блюдами – овощным супом, гречневой кашей и салатом из свежих огурцов со сметаной.

Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых блюдах, не позволяющих ей толстеть

Кристина Орбакайте в отличие от многих своих звёздных коллег не требует на гастролях каких-то заморских изысков или деликатесов. Персонал гостиниц, в которых певица останавливается, уже не в первый раз знает, ей достаточно простых блюд российской кухни, и они даже не стараются «блеснуть» чем-то экзотическим и экстравагантным.

Кстати, подобную «гастрольную диету» Орбакайте составила себе сама, опираясь на личные гастрономические пристрастия. Именно такое меню перед постоянными концертами позволяет артистке держать себя всё время в тонусе и не переживать о набранных килограммах.

Кристина Орбакайте рассказала о трёх любимых блюдах, не позволяющих ей толстеть

В преддверие новогодних праздников, когда столы обычно ломятся от разнообразных блюд и закусок, соблюдаемая на протяжении года диета позволяет есть певице всё, что вздумается и не переживать об испорченной фигуре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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