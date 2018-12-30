Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом Овечкиным

Марина Александрова уже больше семи лет живёт в браке с режиссёром Андреем Болтенко. Пара воспитывает двоих совместных детей – 6-летнего Андрея и 3-летнюю Екатерину, редко делясь подробностями личной жизни и почти не публикуя в соцсетях семейных снимков.Вероятно, именно это и стало причиной того, что на семейной фотографии поклонники актрисы не узнали её супруга и стали подозревать об изменениях в жизни Александровой. Кто-то из фанатов узнал в мужчине хоккеиста Овечкина, кто-то бывшего супруга актрисы Александра Домогарова, а многие вообще признались, что никогда не видели Болтенко.В подписи к трогательному семейному посту Александрова подвела итог уходящего года, поблагодарив его за счастливые дни, и пожелав таких же в наступающем. Фолловеры остались очень растроганы естественностью снимка и неподдельным счастьем на лицах супругов. Они желали счастья их семье в наступающем году, большой любви и благодарили за «заряд позитива», полученный от фотографии.