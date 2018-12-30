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Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом Овечкиным

Популярная российская актриса театра и кино Марина Александрова, запомнившаяся зрителям исполнением роли принцессы Марии в сериале «Бедная Настя», недавно опубликовала в Instagram снимок с семейного отдыха у моря. Поклонники не узнали супруга актрисы, режиссёра «Первого канала» Андрея Болтенко, из-за его бороды они подумали, что это знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

Мужа Марины Александровой перепутали с хоккеистом Овечкиным

Марина Александрова уже больше семи лет живёт в браке с режиссёром Андреем Болтенко. Пара воспитывает двоих совместных детей – 6-летнего Андрея и 3-летнюю Екатерину, редко делясь подробностями личной жизни и почти не публикуя в соцсетях семейных снимков.

Вероятно, именно это и стало причиной того, что на семейной фотографии поклонники актрисы не узнали её супруга и стали подозревать об изменениях в жизни Александровой. Кто-то из фанатов узнал в мужчине хоккеиста Овечкина, кто-то бывшего супруга актрисы Александра Домогарова, а многие вообще признались, что никогда не видели Болтенко.

В подписи к трогательному семейному посту Александрова подвела итог уходящего года, поблагодарив его за счастливые дни, и пожелав таких же в наступающем. Фолловеры остались очень растроганы естественностью снимка и неподдельным счастьем на лицах супругов. Они желали счастья их семье в наступающем году, большой любви и благодарили за «заряд позитива», полученный от фотографии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:40

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