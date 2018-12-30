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В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные встретят Новый год

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) рассказали, как заключенные встретят Новый год. Для них накроют праздничные столы с овощной икрой, салатами и пельменями, а развлекаться они будут концертами, фильмами и конкурсами.

В пресс-службе ФСИН рассказали, как заключенные встретят Новый год

В ведомстве отметили, что рацион заключенных в честь праздника будет состоять из икры из овощей, винегрета, куриного соте, котлет, биточков, различных рулетов и пельменей. В заведениях исполнения наказания будут организованы праздничные концерты, постановки, викторины, проведен конкурс стенгазет и просмотр фильмов на новогоднюю тематику. В некоторых колония покажут национальные костюмы древних времен, которые сшили заключенные, а также проведут конкурс кулинарного мастерства.

Заключенные примут участие в благотворительной акции и изготовят памятные сувениры для воспитанников детских домов. В северных регионах России проведут конкурс снежных фигур.

Некоторые зэки смогут встретится в Новый год с родственниками, поскольку в заведениях организуют День открытых дверей. Новогодние ослабления режима затронут и Рождество, когда осужденные получат возможность посетить культовые сооружения (церкви, храмы, часовни, молельные комнаты). Для этих целей в колонии придут священнослужители.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:01

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