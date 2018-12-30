Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо без макияжа

Лолита Милявская не боится показаться смешной или нелепой, она часто надевает эпатажные наряды, произносит неординарные фразы и показывается в вызывающих образах. Она никого не стесняется, рассказывает, не таясь о своей личной жизни и проблемах. Наверное, именно эта её откровенность и есть одной из составляющих популярности и успеха.Совсем недавно Милявская опубликовала в соцсети новый пост, собравший уже множество лайков пользователей. Снимок был сделан в аэропорту Мурманска, где две звезды встретились совершенно неожиданно. Скулкина «при полном параде», с макияжем и в нарядном платье, а Милявская без грима, украшений и пафосных нарядов, в повседневной куртке.Подписчики певицы оставили огромное количество комментариев к посту, написав, очень любят обеих артисток, а Лолиту вначале даже не узнали, так молодо она выглядит без косметики. Фолловеры поздравляют Милявскую с наступающими праздниками, желают ещё многих лет сценической карьеры и крепкого здоровья.