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Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо без макияжа

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская недавно на странице в Instagram опубликовала новую фотографию, сделанную в аэропорту Мурманска. На ней 55-летняя певица предстала перед поклонниками абсолютно без макияжа в компании участницы комедийного шоу Comedy Women Екатерины Скулкиной.

Лолита Милявская показала поклонникам своё лицо без макияжа

Лолита Милявская не боится показаться смешной или нелепой, она часто надевает эпатажные наряды, произносит неординарные фразы и показывается в вызывающих образах. Она никого не стесняется, рассказывает, не таясь о своей личной жизни и проблемах. Наверное, именно эта её откровенность и есть одной из составляющих популярности и успеха.

Совсем недавно Милявская опубликовала в соцсети новый пост, собравший уже множество лайков пользователей. Снимок был сделан в аэропорту Мурманска, где две звезды встретились совершенно неожиданно. Скулкина «при полном параде», с макияжем и в нарядном платье, а Милявская без грима, украшений и пафосных нарядов, в повседневной куртке.

Подписчики певицы оставили огромное количество комментариев к посту, написав, очень любят обеих артисток, а Лолиту вначале даже не узнали, так молодо она выглядит без косметики. Фолловеры поздравляют Милявскую с наступающими праздниками, желают ещё многих лет сценической карьеры и крепкого здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:50

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