Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия

Известно, что Ольга Серябкина покинула группу и теперь намерена выступать сольно, ее псевдоним теперь называется Molly. Новый пост певица посвятила обещанию себе, что в Новый год она не будет брать с собой лишний груз. Ее ждет новый этап. А свои серьезные намерения относительно достижения успехов она решила доказать с помощью освоения огнестрельного оружия.