Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия
Известная певица и экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в своем блоге Instagram опубликовала пост, где можно увидеть ее с огнестрельным оружием в руках. Поклонники оценили способности артистки.
Известно, что Ольга Серябкина покинула группу и теперь намерена выступать сольно, ее псевдоним теперь называется Molly. Новый пост певица посвятила обещанию себе, что в Новый год она не будет брать с собой лишний груз. Ее ждет новый этап. А свои серьезные намерения относительно достижения успехов она решила доказать с помощью освоения огнестрельного оружия.
Читатели блога Серябкиной на высоком уровне оценили настрой своего кумира, засыпав ее комплиментами. Они отметили, что даже закрытая одежда делает ее сексуальной. А кто-то сравнил знаменитость с Купидоном.
Известно, что Ольга Серябкина покинула группу и теперь намерена выступать сольно, ее псевдоним теперь называется Molly. Новый пост певица посвятила обещанию себе, что в Новый год она не будет брать с собой лишний груз. Ее ждет новый этап. А свои серьезные намерения относительно достижения успехов она решила доказать с помощью освоения огнестрельного оружия.
Читатели блога Серябкиной на высоком уровне оценили настрой своего кумира, засыпав ее комплиментами. Они отметили, что даже закрытая одежда делает ее сексуальной. А кто-то сравнил знаменитость с Купидоном.