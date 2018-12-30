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Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия

Известная певица и экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в своем блоге Instagram опубликовала пост, где можно увидеть ее с огнестрельным оружием в руках. Поклонники оценили способности артистки.

Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия
Известно, что Ольга Серябкина покинула группу и теперь намерена выступать сольно, ее псевдоним теперь называется Molly. Новый пост певица посвятила обещанию себе, что в Новый год она не будет брать с собой лишний груз. Ее ждет новый этап. А свои серьезные намерения относительно достижения успехов она решила доказать с помощью освоения огнестрельного оружия.

Ольга Серябкина решила освоить навыки стрельбы из огнестрельного оружия

Читатели блога Серябкиной на высоком уровне оценили настрой своего кумира, засыпав ее комплиментами. Они отметили, что даже закрытая одежда делает ее сексуальной. А кто-то сравнил знаменитость с Купидоном.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:37

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