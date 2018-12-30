Компания Maxus выпустила городской электрический фургон Datong EV30





Средство передвижения разработали на специально построенной платформе, которая позволяет использовать электрический мотор. Конструкция машины составлена из сплава алюминия и легких металлов. Разработчики определили место аккумулятора под полом автомобиля. Двигатель останется на обычном месте – спереди. Устройство будет функционировать с помощью системы переднего привода. На данный момент еще не известны технические характеристики, которые будет иметь силовая установка.Кузов нового электрического автомобиля сделан из металла и имеет полукапотную компоновку. Салон транспортного средства также был спроектирован специалистами из Китая. Дизайн внешнего вида автомобиля выделяется наличием больших фар и передними стойками черного цвета.