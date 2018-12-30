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Компания Maxus выпустила городской электрический фургон Datong EV30

Компания из Китая Maxus представила фургон для городского передвижения Datong EV30. Новинка использует электрический двигатель.
Компания Maxus выпустила городской электрический фургон Datong EV30

Средство передвижения разработали на специально построенной платформе, которая позволяет использовать электрический мотор. Конструкция машины составлена из сплава алюминия и легких металлов. Разработчики определили место аккумулятора под полом автомобиля. Двигатель останется на обычном месте – спереди. Устройство будет функционировать с помощью системы переднего привода. На данный момент еще не известны технические характеристики, которые будет иметь силовая установка.

Кузов нового электрического автомобиля сделан из металла и имеет полукапотную компоновку. Салон транспортного средства также был спроектирован специалистами из Китая. Дизайн внешнего вида автомобиля выделяется наличием больших фар и передними стойками черного цвета.



 
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Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:09

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