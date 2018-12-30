Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019 года





Также пользователи сайта назвали и самые ожидаемые фильмы по категориям. Так, среди картин по комиксам первое место занял «Капитал Марвел», позади которого остались «Шазама» и «Джокер». Среди мультфильмов лидирует четвертая часть «Истории игрушек» от Pixar. За ним расположились новые эпизоды «Как приручить дракона» и «Холодного сердца». Среди фильмов-ужасов лидируют продолжение «Оно», а также «Кладбище домашних животных» и «Мы».Премьера фильма «Мстители: Финал» в России пройдет 25 апреля. По сюжету, оставшиеся в живых мстители должны придумать, как победить титана Таноса. Эта битва должна стать самой масштабной в истории. Главные роли в картине сыграли Бри Ларсон, Ким Хемсворт, Кален Гиллан, Роберт Дауни и другие. Режиссерами фильма стали Джо и Энтони Руссо.