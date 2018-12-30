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Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019 года

Пользователи одного из самых крупных сайтов про реализации билетов в США Fandango назвали самый ожидаемый фильм 2019 года. В голосовании победила картина «Мстители: Финал», которая является логическим продолжением «Война бесконечностей». В рейтинг вошли очередная часть саги «Звездные войны», «Человек-паук» и «Король Лев».

Пользователи назвали самый ожидаемый фильм 2019 года

Также пользователи сайта назвали и самые ожидаемые фильмы по категориям. Так, среди картин по комиксам первое место занял «Капитал Марвел», позади которого остались «Шазама» и «Джокер». Среди мультфильмов лидирует четвертая часть «Истории игрушек» от Pixar. За ним расположились новые эпизоды «Как приручить дракона» и «Холодного сердца». Среди фильмов-ужасов лидируют продолжение «Оно», а также «Кладбище домашних животных» и «Мы».

Премьера фильма «Мстители: Финал» в России пройдет 25 апреля. По сюжету, оставшиеся в живых мстители должны придумать, как победить титана Таноса. Эта битва должна стать самой масштабной в истории. Главные роли в картине сыграли Бри Ларсон, Ким Хемсворт, Кален Гиллан, Роберт Дауни и другие. Режиссерами фильма стали Джо и Энтони Руссо.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:30

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