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Похудевшая после родов Нюша показала соблазнительные формы

Популярная российская певица и автор песен Нюша в своём Instagram-аккаунте недавно разместила первую после родов фотографию в купальнике. Подписчики певицы отмечают, за два прошедших месяца она очень похудела и вернула свои соблазнительные формы.


Похудевшая после родов Нюша показала соблазнительные формы

28-летняя Нюша, около двух месяцев назад родившая первенца, некоторое время не показывала подписчикам «испорченную» беременностью фигуру. А недавно на странице звезды в соцсети снова появился снимок в купальнике, на котором постройневшая и загоревшая певица сфотографировалась на пляже. Многие поклонники сразу же отметили, ей удалось за короткое время не просто вернуть прежние привлекательные параметры, а стать ещё стройнее и красивее.

«Очень хорошо выглядишь... Такая красивая фигурка!», «Какая красотка! Загорелая!», «Какая шикарная девушка», - пишут фолловеры под новым постом певицы.


Новый год Нюша планирует провести далеко за пределами России, в тёплом штате Флорида. Там же и состоится её первое выступление после вынужденного перерыва, и уже 31 декабря заморские поклонники певицы смогут любоваться её постройневшей фигурой и слушать «новые-старые» песни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:22

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