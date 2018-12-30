Похудевшая после родов Нюша показала соблазнительные формы

«Очень хорошо выглядишь... Такая красивая фигурка!», «Какая красотка! Загорелая!», «Какая шикарная девушка», - пишут фолловеры под новым постом певицы.

28-летняя Нюша, около двух месяцев назад родившая первенца, некоторое время не показывала подписчикам «испорченную» беременностью фигуру. А недавно на странице звезды в соцсети снова появился снимок в купальнике, на котором постройневшая и загоревшая певица сфотографировалась на пляже. Многие поклонники сразу же отметили, ей удалось за короткое время не просто вернуть прежние привлекательные параметры, а стать ещё стройнее и красивее.Новый год Нюша планирует провести далеко за пределами России, в тёплом штате Флорида. Там же и состоится её первое выступление после вынужденного перерыва, и уже 31 декабря заморские поклонники певицы смогут любоваться её постройневшей фигурой и слушать «новые-старые» песни.