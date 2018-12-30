О нехватке магния в организме сигнализируют семь признаков





Первый признак - это необъяснимое желаниеи сахаросодержащие продукты. Если человек здоров, то такой тяги у него нет. Однако у женщин в период до и после критических дней, а также у спортсменов может наблюдаться желание употреблять сладкое с целью восстановить нормальный уровень сахара в организме. Следующий признак - этои судороги в ногах. Магний помогает головному мозгу расслабиться, и человек спокойно засыпает. Также при его дефиците из-за судорог появляется синдром беспокойных ног, он так же мешает нормальному отдыху в ночное время. Следующий признак является неким продолжением вышеупомянутого. Этои их болезненность. Справиться с этим поможет не только магний, но и такие витамины, как D, Е и В. В данном случае не лишним будет визит к врачу.может также свидетельствовать о недостатке магния.Пятый признак - это. Как уже упоминалось выше, магний способствует расслаблению определенных частей тела. Если его недостаточно, то о нормальной функциональности кишечника можно забыть. Далее следует такой показатель, как. При нехватке данного компонента человеку сложнее успокоиться и перестать нервничать. И последний признак - это, которая преследует человека очень часто. В случае дефицита магния и многих других полезных минералов кровеносные сосуды не могут работать правильно. Они бесконтрольно начинают сужаться или расширяться, вследствие чего человек ощущает головную боль.