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О нехватке магния в организме сигнализируют семь признаков

Считается что дефицит магния в организме довольно частое явление, однако понять это наверняка не так просто. Существует несколько признаков, которые помогут определить, что человеку не хватает именного его.

О нехватке магния в организме сигнализируют семь признаков

Первый признак - это необъяснимое желание потреблять сладости и сахаросодержащие продукты. Если человек здоров, то такой тяги у него нет. Однако у женщин в период до и после критических дней, а также у спортсменов может наблюдаться желание употреблять сладкое с целью восстановить нормальный уровень сахара в организме. Следующий признак - это бессонница и судороги в ногах. Магний помогает головному мозгу расслабиться, и человек спокойно засыпает. Также при его дефиците из-за судорог появляется синдром беспокойных ног, он так же мешает нормальному отдыху в ночное время. Следующий признак является неким продолжением вышеупомянутого. Это спазмы в мышцах ног и их болезненность. Справиться с этим поможет не только магний, но и такие витамины, как D, Е и В. В данном случае не лишним будет визит к врачу. Изжога может также свидетельствовать о недостатке магния.

Пятый признак - это частые запоры. Как уже упоминалось выше, магний способствует расслаблению определенных частей тела. Если его недостаточно, то о нормальной функциональности кишечника можно забыть. Далее следует такой показатель, как усталость и частые стрессы. При нехватке данного компонента человеку сложнее успокоиться и перестать нервничать. И последний признак - это головная боль, которая преследует человека очень часто. В случае дефицита магния и многих других полезных минералов кровеносные сосуды не могут работать правильно. Они бесконтрольно начинают сужаться или расширяться, вследствие чего человек ощущает головную боль.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:11

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