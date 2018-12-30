Модный тренд 2019 года - брюки в виде куриных ножек





Брюки напоминающие куриные голени были представлены модельерами, как трендовая одежда нового года. Штаны, сшитые из ярко оранжевой ткани, имеют сильное сходство с подрумяненной кожей курицы. Авторы данной новинки уверены, что брюки в таком стиле только подчеркнут стройный силуэт. По их словам, не смотря на то, что представленная одежда схожа на куриные ноги, жир в ней отсутствует.Любители модных новинок не прекращают обсуждение данного решения модельеров. Социальные сети «кипят» спорами между модницами и модниками. Они решают можно ли такое носить или, возможно, это новогодний розыгрыш от дизайнеров. Некоторые пользователи Сети заявили о своей готовности купить данный предмет гардероба. По сообщению зарубежного издания The Sun, интернет магазин Amazon уже предлагает приобрести брюки за очень низкой ценой – 4,80 футов стерлингов. Однако данная цена действует только при условии, что потребитель будет носить «куриные ножки» в обществе.