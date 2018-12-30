Разработчики Gran Turismo работают над технологией трассировки лучей





Эксперты отмечают, что наиболее производительные видеокарты от Nvidia едва справляются с подобной нагрузкой. Даже если речь идет об игре Battlefield V, то это получилось лишь после выхода обновления продукта.По словам разработчиков Polyphony Digital, они занят работой над своей технологией трассировки лучей, но как именно она будет применяться не сообщается. В Сети появилось видео, на котором производители рассказывают о данном решении. Когда именно технология появится в Gran Turismo программисты не рассказали. По некоторым данным, это может произойти с выходом первой версии игры для консоли PS5.Эксперты рассказывают, что трассировка лучей помогает сделать игровые симуляторы более реалистичными в деле освещения и отражений. Долгое время в играх ничего подобного не применялось из-за трудоемкости процесса. Технология позволяет разработчикам имитировать физику света, согласно реальным законам, лучи которого попадают на разные поверхности.