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Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с ним Рождество

Американский актёр Брэд Питт провёл прошедшее Рождество в компании своих детей и, как отмечают инсайдеры, был невероятно счастлив. При этом двое старших сыновей - Мэддокс Шиван и Пакс Тьен не захотели ехать к отцу, а за четырьмя младшими присматривал наблюдатель.

Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с ним Рождество

Бракоразводный процесс двух голливудских мегазвёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта, длящийся уже почти два года, больше всего проблем, вероятно, доставляет их многочисленному потомству. В начале декабря экс-супруги смогли подписать мирное соглашение в деле об опеке над своим шестью детьми, и теперь Питт чаще имеет возможность видеться с ними.

В середине декабря дети приехали поздравить отца с днём рождения и провели в его доме ночь. Тогда, кстати, тоже присутствовали только младшие наследники, а старшие отказались ехать к родителю. С чем связан их отказ, достоверно не известно, предполагают, сыновья чем-то обижены на отца и игнорируют встречи с ним.

Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с ним Рождество

Рождество дочери и младший сын пары Джоли-Питт провели в родительском доме под присмотром наблюдателя. Он провёл со счастливой семьёй весь день и даже остался на ночь. Довольный отец не слишком обращал внимание на постороннего человека, наслаждаясь обществом детей, их встречи до последнего времени были довольно редки, и все успели соскучиться друг за другом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:24

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