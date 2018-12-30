Старшие сыновья Брэда Питта отказались отмечать с ним Рождество





Бракоразводный процесс двух голливудских мегазвёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта, длящийся уже почти два года, больше всего проблем, вероятно, доставляет их многочисленному потомству. В начале декабря экс-супруги смогли подписать мирное соглашение в деле об опеке над своим шестью детьми, и теперь Питт чаще имеет возможность видеться с ними.В середине декабря дети приехали поздравить отца с днём рождения и провели в его доме ночь. Тогда, кстати, тоже присутствовали только младшие наследники, а старшие отказались ехать к родителю. С чем связан их отказ, достоверно не известно, предполагают, сыновья чем-то обижены на отца и игнорируют встречи с ним.Рождество дочери и младший сын пары Джоли-Питт провели в родительском доме под присмотром наблюдателя. Он провёл со счастливой семьёй весь день и даже остался на ночь. Довольный отец не слишком обращал внимание на постороннего человека, наслаждаясь обществом детей, их встречи до последнего времени были довольно редки, и все успели соскучиться друг за другом.