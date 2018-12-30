Ученые рассказали, как не набрать лишний вес в новогодние праздники





Ученые разделили испытуемых на две контрольные группы. В первой люди фиксировали свой вес каждый день, а вторая группа получила лишь литературу с правилами ЗОЖ, но четких указаний не было. Итоги показали, что первая группа вопреки всему смогла сбросить вес – 0,13 килограмма, а вот участники второй группы стали тяжелее на 0,37 килограмма.Ученые смогли установить, что регулярное взвешивание и правильная нагрузка, которая направлена на сжигание лишних калорий, поможет сохранить фигуру в порядке. Также взвешивание хорошо дисциплинирует и помогает контролировать употребление тяжелой пищи и ее количество. Ведь по статистике человек набирает около 1 килограмма лишнего веса в период праздничных дней.